Айдар Метшин: Каждый татарстанский предприниматель должен быть поддержан

Каждый предприниматель Татарстана сможет получить поддержку в условиях новых ковидных ограничений. Об этом на дискуссионной площадке в Доме Правительства Татарстана сообщил депутат Госдумы VIII созыва Айдар Метшин.

Он отметил, что на новом этапе ограничений представители МСП стали чаще обращаться с просьбами о предоставлении расширенных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей.

«Госорганы власти, понимая сложность положения предпринимателей, приняли ряд мер поддержки, включающих субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ, льготные кредиты под 3% годовых и другие», — напомнил спикер.

Метшин отметил, что резонансом для общества и бизнеса стало введение QR-кодов — как вынужденная мера защиты населения. В этой связи Правительство РФ дало поручение соответствующим структурам по подготовке мер государственной поддержки сферам бизнеса, наиболее пострадавшим из-за новой системы.

«Важно, чтобы процесс предоставления помощи был максимально доступным и понятным нашему бизнесу. Мы, законодательные и исполнительные органы власти, заинтересованы в том, чтобы наш татарстанский бизнес использовал меры поддержки. Чтобы каждый наш предприниматель был поддержан», — резюмировал парламентарий.