Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин присоединился к ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки шары с пожеланиями детей из Заинска и Альметьевска, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Заинске 14-летняя Лиза, увлекающаяся фотографией и цифровым рисованием, получила в подарок желаемый ею современный принтер. Теперь ее идеи смогут оживать на бумаге, а альбомы с работами станут ярче.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Альметьевске же мальчику Тамиру, который давно мечтал научиться кататься на велосипеде, вручили первое в его жизни транспортное средство. Старшая сестра Мира пообещала брату стать его первым тренером и спутником во всех поездках.

Ранее депутат Айдар Метшин в рамках акции «Елка желаний» направил подарки детям из новых регионов страны.

Отдельно в преддверии Нового года подарки доставлены семьям детей, чьи родители погибли на специальной военной операции. А в Гагаринском округе Нижнекамска сладкие подарки от депутата Госдумы получили все дети бойцов СВО.

«Мы видим, как растет география добрых дел. Мы хотим, чтобы все дети улыбались и встречали Новый год в ожидании чуда и добрых вестей», – заключил Айдар Метшин.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке. Традицию в 2018 году заложил Президент Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.