СВО 13 апреля 2026 10:05

Айдар Метшин: более 700 тыс. бойцов вернутся домой, мы должны быть готовы к их адаптации

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин заявил о необходимости заранее выстраивать систему социальной адаптации и трудоустройства участников специальной военной операции после их возвращения. Об этом он сообщил в эфире программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

«Более 700 тысяч наших ребят отстаивают национальные интересы. Мы должны создать условия для их социализации, адаптации, трудоустройства», – сказал Метшин.

Он отметил, что эта работа уже ведется совместно с профильными структурами и фондом поддержки участников СВО. «Работаем с Фондом "Защитники Отечества" и по поручению Раиса Республики», – добавил парламентарий.

По словам депутата, подготовка к возвращению военнослужащих является текущей задачей, а в регионах уже формируется системное взаимодействие органов власти и общественных организаций для решения вопросов социализации, включая жилье и занятость.

#Айдар Метшин #помощь участникам СВО #ветераны СВО
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

