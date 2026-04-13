Айдар Метшин: более 700 тыс. бойцов вернутся домой, мы должны быть готовы к их адаптации

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин заявил о необходимости заранее выстраивать систему социальной адаптации и трудоустройства участников специальной военной операции после их возвращения. Об этом он сообщил в эфире программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

«Более 700 тысяч наших ребят отстаивают национальные интересы. Мы должны создать условия для их социализации, адаптации, трудоустройства», – сказал Метшин.

Он отметил, что эта работа уже ведется совместно с профильными структурами и фондом поддержки участников СВО. «Работаем с Фондом "Защитники Отечества" и по поручению Раиса Республики», – добавил парламентарий.

По словам депутата, подготовка к возвращению военнослужащих является текущей задачей, а в регионах уже формируется системное взаимодействие органов власти и общественных организаций для решения вопросов социализации, включая жилье и занятость.