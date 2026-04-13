СВО 13 апреля 2026 09:31

Айдар Метшин: 159 законов для участников СВО уже действуют и дают результат

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин заявил, что в стране уже действует комплекс законодательных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, а работа по их совершенствованию будет продолжена. Об этом он сообщил в эфире программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

«Мы приняли 159 законов, которые направлены на поддержку самих участников СВО и их семей. Они уже работают, и мы видим, и люди – самое главное – видят результат», – сказал Метшин.

«Мы будем их корректировать и дополнять, поскольку подходим к части победы», – добавил парламентарий.

По словам депутата, поддержка участников СВО и их семей остается одним из ключевых направлений законодательной работы, а дальнейшая работа будет сосредоточена на социальной адаптации и интеграции бойцов в мирную жизнь.

#Айдар Метшин #помощь участникам СВО
