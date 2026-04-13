Айдар Метшин: «Если закон принят, но не работает – нет достижения цели»

В программе «7 дней» на телеканале ТНВ запустили новую рубрику «7 вопросов за 7 минут». Проект рассказывает о том, как в последние годы меняется жизнь людей в Татарстане, и кто за этим стоит. Первым героем стал депутат Госдумы Айдар Метшин. Он рассказал о 159 законах поддержки участников СВО и новом законе о наставничестве в здравоохранении.





Айдар Метшин: «Эффективность закона, его реальная практика – главная задача законодателя»

«Раис республики сказал принципиальное «Нет!». Голос Татарстана был услышан»

Премьера рубрики стартовала на ТНВ 12 апреля, в День космонавтики. Ее ведущая – известный тележурналист Светлана Кадырова. Приводим полную расшифровку интервью с Айдаром Метшиным:

Космонавтика всегда в нашей стране была связана с патриотизмом, потому что это национальный триумф, это научный прорыв, это преемственность поколений. Для Вас, как для депутата Госдумы, тема патриотизма одна из приоритетных и сегодня в центре нашего красивейшего города, когда мы находимся в ритме города, можно поговорить о том, чем Вы бы гордились на уровне республики?

– Оценку самому себе делать некорректно, это могут и должны делать люди. Один из основных для Татарстана вопросов восьмого созыва – о сохранении двухуровневой системы самоуправления. Рассматривалась ее ликвидация. Татарстан не мог не отреагировать. Раис республики сказал принципиальное «Нет!». Жители привыкли, что могут обратиться к главе поселения, который и спасатель, и специалист по ЖКХ, и психолог. Эту систему поставили под угрозу. Мы вместе с депутатами Госсовета и Госдумы от Татарстана на базе авторитета Раиса отстояли возможность выбора регионами приемлемой формы. Голос Татарстана был услышан. Результат – сохранение системы, работающей на качество жизни людей.

Отслеживаете ли вы изменения после принятых решений?

– Эффективность закона, его реальная практика – главная задача законодателя. Если закон принят, но не работает – нет достижения цели. Уже работают и люди видят результат 159 законов, принятых в поддержку участников СВО и их семей. В рамках проекта «Возвращение героев домой» мы создаем систему социализации и адаптации бойцов.

Еще один – закон о наставничестве в здравоохранении. Он революционный, но пока не на виду. Уверен, он снимет остроту кадрового дефицита и станет прототипом для других сфер. Мы будем его сопровождать и корректировать.

«Создание правовых условий для победы, победы света над тьмой. Это главная задача» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы должны быть готовы к возвращению ребят с СВО»

Есть ли конкретная история вашей помощи человеку?

– Каждое обращение прорабатывается командой помощников. Депутаты на виду, но за ними – команда специалистов, которая работает с душой. Один пример: полгода мы еженедельно продвигали вопрос молодой семьи участника СВО. Из-за технической ошибки они могли потерять возможность построить жилье. Мы нашли решение. С ощущением маленькой победы мы выдохнули – семья будет строить дом, рожать детей, жить.

Что важно сделать для Татарстана в ближайшие годы?

– Создание правовых условий для победы, победы света над тьмой. Это главная задача. Более 700 тысяч наших ребят отстаивают интересы страны. Мы должны быть готовы к их возвращению: жилье, здравоохранение, выздоровление, трудоустройство. Работаем с фондом «Защитник Отечества» и всеми структурами.

Также вопросы ценообразования, тарифов ЖКХ. Мы приняли закон, позволяющий антимонопольной службе реагировать на необоснованное повышение тарифов. Надо наводить порядок.

С какими вопросами чаще всего обращаются жители?

– Сегодня это вопросы СВО и социальные – все через призму помощи людям. Мы должны создавать систему, чтобы люди не обращались к власти, а жили комфортно. Много сделано в здравоохранении: ФАПы, улучшение учреждений, но есть вопрос кадров. Закон о наставничестве в том числе для этого. Люди приходят с разумными, оправданными жизнью вопросами.

«Каждое обращение прорабатывается командой помощников. Депутаты на виду, но за ними – команда специалистов, которая работает с душой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кем хотел бы быть? Тем же человеком, кем и был – полезным для общества»

Кем вы мечтали быть в детстве? Кем были бы, если не политика?

– Я почему-то в детстве не мечтал быть космонавтом, но сейчас все, что связано с космосом, читаю и смотрю.

Кем хотел бы быть? Тем же человеком, кем и был – хорошим, нормальным, полезным для общества и людей. Когда решаешь вопрос, понимаешь, что день прожил не зря. Домой прихожу, супруге рассказываю о положительных решениях.

Как находите баланс между работой и семьей?

– Баланс – это школа старших товарищей: живи так, чтобы не было стыдно за ответственность, данную Всевышним, – помогать людям, делать это хорошо и ответственно. Баланс – это семья. Я стал в четвертый раз дедушкой. Отдых в кругу семьи – наполнение энергией, радость полноты жизни, которая помогает работать.

Айдар Раисович, большое спасибо за интервью. В День космонавтики – космических свершений всей нашей стране и вам тоже!