Айдар Галимов ответил на слухи о завершении карьеры из-за тяжелой болезни

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов прокомментировал слухи о своей болезни, из-за которой якобы певец вынужден приостановить карьеру.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец прекратил концертную деятельность и отложил свой тур.

«Друзья, недавно мы опубликовали в социальных сетях видео о подготовке новой программы. Там мы также затронули вопросы, касающиеся моего здоровья. К сожалению, некоторые СМИ неправильно поняли мои слова. Из-за этого распространились слухи о том, что я не смогу продолжить свою концертную деятельность и что концерты будут отложены», – сказал Галимов в обращении, опубликованном в соцсетях артиста.

Он признал, что проблемы со здоровьем у него были 4 месяца назад. «Все позади, сейчас я нахожусь в процессе восстановления, но это нисколько не мешает моей работе», — пояснил артист.

Галимов добавил, что все запланированные концерты состоятся. «Ваша энергия и аплодисменты придадут мне еще больше сил, и мы вместе восстановимся. До новых встреч», — отметил певец.