Айдар Галимов и Элвин Грей выступили в защиту «Башкирской домохозяйки»

В соцсетях продолжается дискуссия вокруг правомерности обвинений в адрес популярного блогера «Башкирская домохозяйка», которая жалуется на угрозы и оскорбления после поста журналиста, руководителя музыкального канала «Курай» в Башкортостане Риты Умутбаевой.

Журналист выразила недовольство содержанием одного из вайнов «Башкирской домохозяйки» (Миляуши Шайхисламовой). В видеоролике блогер шутит о размере женской груди, измеряя свою грудь прикладыванием посуды разного размера.

Рита Умутбаева увидела в шуточном ролике оскорбление матерей и строения женского тела. Ее пост распространили многие местные СМИ, а в адрес блогера стали поступать угрозы и обвинения в неуважительном отношении к башкирской женщине.

В то же время многие блогеры выразили солидарность «Башкирской домохозяйке», опубликовав у себя вайны, копирующие скандальный ролик. Популярные артисты, уроженцы Башкортостана Айдар Галимов и Элвин Грей также выступили в поддержку Шайхисламовой.

«Миляуша — очень талантливый, искренний, добрый человек, который по-настоящему любит свое дело. Каждый день что-то придумывать, снимать – это творческий процесс. Знаете, что меня возмутило – когда угрожают женщине, это уже за гранью правовых норм», – написал в соцсетях Айдар Галимов.

Он также призвал: «Руки прочь от “Башкирской домохозяйки!”». Миляуше Шайхисламовой певец пожелал стойкости и силы. «Мы с тобой, знай это! Вперед!» – написал артист.

Элвин Грей в поддержку блогера написал: «Если тебя хейтят, значит ты личность. Учись держать удар! Только вперед! Я с тобой!»

В этом году Миляуша Шайхисламова начала выпускать серию интервью с артистами татарской и башкирской эстрады. В гостях у блогера побывали Айдар Галимов, Гузель Уразова, Анвар Нургалиев, Данир Сабиров, Рамиль Шарапов. Из интервью с Айдаром Галимовым, например, подписчики узнали, что певец служил десантником, 30 раз прыгал с парашютом, воровал арбузы в Астраханской области и другие интересные факты.

Ранее «Башкирская домохозяйка» рассказала подписчикам, что неизвестные люди угрожают ей и ее семье, призывают физически с ней расправиться. Она призналась, что не хочет больше снимать, и даже называться «башкирской домохозяйкой», а также не хочет жить в республике. После скандала блогер перестала публиковать сторис, однако она активно следит за социальными сетями, оставляет комментарии с благодарностью тем, кто ее поддержал.