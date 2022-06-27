Метроэлектротранс: В июне пассажиропоток обычно снижался, а в этом году на высоком уровне

Пассажиропоток электротранспорта в июне этого года держится на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас очень “рваный” пассажиропоток в последние годы. Из-за коронавирусных ограничений два года провальные пассажиропотоки. Но сегодня мы имеем всплеск пассажиропотока, видимо, потому что очень многие люди не разъехались, продолжают находиться в городе. Обычно в июне пассажиропоток снижался, а в этом году он на достаточно высоком уровне. Конечно, хотелось бы его на 10% увеличить, но и рост на 3 – 4% – это уже победа», – сказал спикер.

По словам Абдулхакова, по трамвайному маршруту №№ 5 и 5а ежедневно перевозится 36 тыс. пассажиров. «Насколько я знаю, автобусных маршрутов с таким пассажиропотоком нет. Метрополитен перевозит 106 – 108 тыс. пассажиров», – заметил он.

Гендиректор предприятия уточнил, что на трамвайных маршрутах, которые вводятся в Казани с 2 июля, новые вагоны использоваться не будут, только отремонтированные. «Они не старые – 2013 года. Считаются достаточно молодыми. Срок службы таких вагонов с капремонтами доходит до 25 лет», – добавил он.

Спикер пояснил, что основная проблема заключалась в ремонте трехсекционных вагонов, которых в Казани 19 единиц, а также 20 «коротких» вагонов белорусского производства. «Сначала Беларусь попала под санкции, а вся начинка у таких вагонов немецкая. У них тележки очень хорошие, но запчасти исчисляются в тысячах евро. У нас были проблемы по ремонту и восстановлению. Мы в прошлом году уже говорили, что ведется большая работа по восстановлению вагонов. Конструктор завода “Белкоммунмаш” трижды к нам приезжал, искали пути, каким образом ремонтировать, получать запчасти», – продолжил он.

В результате частично реализовали параллельный импорт, частично запасные части стали производить на «Белкоммунмаше». «Другие заводы, например, в Челябинске нам отливают некоторые запчасти. С мертвой точки дело сдвинулось. У нас были большие проблемы по ремонту двигателей, редукторов, но на сегодня это позади. Есть ряд запчастей, понимание, как ремонтировать», – отметил Абдулхаков.

Он также рассказал, что Казань планировала ежегодно приобретать по пять новых трамваев по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», когда субсидируется 60% стоимости подвижного состава для городов России.

«Ввели новый показатель – коэффициент собственной обеспеченности. Поскольку он у нас выше единицы, нас из программы вывели. По этой программе субсидируют дотационные регионы. Но при существующей стоимости вагонов стало невозможно за собственный счет приобретать. Думаю, что в дальнейшем, наверное, на уровне Правительства РТ будет разработана программа по обновлению подвижного состава», – подчеркнул гендиректор предприятия.

Абдулхаков заметил, что в ряде случаев требуется замена кабельных линий. «У нас есть кабельные линии от тяговых подстанций, проложенные еще в 1955 году. А стоимость замены одного километра кабеля составляет 6 млн рублей. И таких изношенных уже 90 километров. Есть участки контактной сети, которые не менялись с 1980 годов. Опять же говорим о той программе поддержки, которая по общественному транспорту рано или поздно должна будет появиться, как во всех других регионах России. Надеемся на это», – заключил он.