Аида Гарифуллина после возвращения в Россию выступит в Большом театре

Уроженка Казани, оперная дива Аида Гарифуллина вернулась в Россию. Вскоре она даст концерты в Большом театре. Свое выступление певица анонсировала в социальной сети.

«Спасибо Гамбургской опере и публике за столь теплый прием! А сейчас я рада быть дома.

Увидимся на „Травиате“ в Большом театре 18 и 20 марта. До встречи!» — написала Аида Гарифуллина.

Как сообщается на сайте Большого театра, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина впервые исполнит партию Виолетты.

«Произведение, без которого трудно себе представить историю музыкального театра — без его фрагментов сейчас не обходится ни один гала-концерт. Впервые опера Джузеппе Верди „Травиата“ была поставлена в Большом в 1858 году, и с тех пор была показана свыше полутора тысяч раз», — говорится в сообщении.