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Культура 1 октября 2026 15:45

Аида Гарифуллина рассказала, что ей подарил Алексей Воробьев на день рождения

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Заслуженная артистка Татарстана и России Аида Гарифуллина поделилась с поклонниками, какие подарки она получила на день рождения от супруга Алексея Воробьева.

В частности, он подарил Гарифуллиной новый автомобиль и сумку Bottega Veneta.

Фото: соцсети Аиды Гарифуллиной

«Ты самый лучший муж во вселенной. Я люблю тебя!» — написала Аида в своих соцсетях.

Напомним, что Воробьев и Гарифуллина поженились в апреле прошлого года.

#аида гарифуллина
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