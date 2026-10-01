Аида Гарифуллина рассказала, что ей подарил Алексей Воробьев на день рождения

Заслуженная артистка Татарстана и России Аида Гарифуллина поделилась с поклонниками, какие подарки она получила на день рождения от супруга Алексея Воробьева.

В частности, он подарил Гарифуллиной новый автомобиль и сумку Bottega Veneta.

Фото: соцсети Аиды Гарифуллиной

«Ты самый лучший муж во вселенной. Я люблю тебя!» — написала Аида в своих соцсетях.

Напомним, что Воробьев и Гарифуллина поженились в апреле прошлого года.