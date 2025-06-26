Айбатов сообщил, что переговоры по новому контракту с Даку находятся на финальной стадии

Фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что казанцы почти завершили переговоры с нападающим Мирлиндом Даку по новому контракту.

«Мы сейчас ведем переговоры с Даку по новому контракту. Переговоры находятся на финальной стадии, все нормально. На какой срок? Как только все подпишем, то мы официально объявим», – передает слова Айбатова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сорвались переговоры Даку с «Зенитом». Как сообщали СМИ, стороны не пришли к соглашению в финансовом вопросе.

В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.