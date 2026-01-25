«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

Песня «Ай былбылым» переживает очередную молодость благодаря недавнему дуэту Алсу и группы Ay Yola. Между тем, как это нередко бывает со старыми хитами, история ее создания успела обрасти самыми разными версиями. Кто первым записал эту песню? Откуда ее корни и кто из знаменитых певцов ее исполнял? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.





Тот самый Султан-Галиев?

Традиционно считается, что первая аудиозапись «Ай былбылым» («Соловей мой») была сделана «от башкира по фамилии Султангалиев» в ходе этнографической экспедиции Казанского университета в Стерлитамакский уезд в 1913 году. Однако ученые полагают, что песня могла быть впервые записана в Казани, в лаборатории экспериментальной фонетики.

Исполнителем, вероятно, был не однофамилец Мирсаида Султан-Галиева, а сам будущий известный политик – уроженец деревни Елимбетово ныне Стерлибашевского района Башкортостана, выпускник Казанской татарской учительской школы. В 1913 году ему был 21 год, и он работал учителем в Стерлитамакском уезде. В списке учившихся в Казанской татарской учительской школе есть только один Султан-Галиев – тот самый Мирсаид Хайдаргалиевич, один из основоположников Татарской республики и один из руководителей Наркомнаца РСФСР.

В той же сессии были записаны песни «Ашказар» и «Зиләйлүк», а соисполнителями указаны мещеряк и татарин.

Нотная версия песни была опубликована в Казани в том же 1913 году музыкальным мастером Гилязетдином Сайфуллиным (подробнее о феномене его железных пластинок читайте здесь).

А в 1914 году казанские газеты анонсировали выход грампластинки с этой песней в исполнении Камиля Мутыги. По некоторым данным, записи татарских певцов, включая Мутыги, издавались во Франции фирмой «Патэ» еще до 1912 года.

В фондах Национального музея РТ хранится несколько нотных рукописей «Ай былбылым», созданных до 1917 года. Интересно, что ранние исследователи, включая авторитетного скрипача Иллариона Козлова, однозначно относили мелодию к татарскому фольклору, хотя и отмечали в ней влияние других культур.

Крымский след

Но есть и другие версии. Известный татарстанский фольклорист и этнолог Геннадий Макаров утверждает, что песня была заимствована казанскими татарами у татар крымских в начале ХХ века. Профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Марина Дубровская добавляет, что «Ай былбылым» восходит к крымскотатарской песне «Онэкиде ордек», а точнее, к фольклору татарской общины Румынии (Добруджа), и относится к так называемым «песням переселенцев». В той песне действительно есть слова «Ay bülbülüm, vay bülbülüm», но на этом сходство с поволжскотатарским текстом заканчивается.

«Онэкиде ордек» написана на степном диалекте (чель шивеси) крымскотатарского языка (он, к слову, очень близок литературному языку татар Поволжья) в жанре «чынълар». Это жанр народных песен-бесед, которые пелись на шуточных состязаниях между юношами и девушками.

Дубровская также приводит мнение музыковеда Вадима Дулат-Алеева (ныне ректора Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова), который относит «Ай былбылым» к наиболее молодому пласту народных песен Татарстана и считает, что она, в числе других песен, появилась в городской среде «под влиянием восточной (турецкой и арабской), европейской и русской музыки».

Критика «крымскотатарской» версии

Впрочем, с «крымскотатарской» версией музыковедов согласны не все. Так, автор телеграм-канала «Восточный» Татарстан» подчеркивает, что у буджакской (румынской) песни совершенно другой текст.

«Во-вторых, почему она есть именно у буджакских татар, но нет собственно в Крыму, раз уж претендуют именно крымские татары? – продолжает он. – В-третьих, у караимов существует песня «Эки кызчык» с такой же мелодией, но со своим оригинальным текстом. То есть мелодия явно интернациональная, с оригинальными национальными текстами, а не крымскотатарская. Как буджакских татар, так и караимов можно отнести к крымским татарам лишь с некоторой натяжкой, особенно караимов. Что касается «башкирской» версии, то она еще более шаткая, потому что песня записана в 1923 году (а не в 1913-м ) на самом обычном татарском языке (хотя исполнитель и назван «башкиром»), во-вторых, записана в Стерлитамакском уезде у человека по фамилии Султангалиев. Мирсаид Султан-Галиев из того же уезда был буквально наиболее пламенным татарским националистом советских времен. В-третьих, мелодия песни (судя по звучанию) на берега Белой, то есть на территорию Беловоложского улуса, явно пришла с теми из предков татар, которые были родом с берегов Черного моря. А такие предки определенно имеются скорее у татар, чем у башкир».

От Ильгама Шакирова до Гарика Сукачева

Как бы то ни было, «Ай былбылым» – народный татарский хит. Очередная волна популярности песни связана с недавно вышедшей версией дуэта татарской певицы Алсу и уфимской этногруппы Ay Yola. Композиция, звучащая в новой аранжировке, быстро заняла высокие позиции в чартах и одновременно возобновила дискуссию о культурных корнях произведения.

За долгую историю существования «Ай былбылым» ее исполнили многие артисты. Из последних опытов, конечно же, вспоминается клип от «Татарки года – 2024» Саиды Мухаметзяновой, снятый в 2023 году.

Также эту песню для телесериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузели Яхиной, спела заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница шоу «Голос» 2012 года Дина Гарипова. Именно эта композиция была выбрана в качестве основного, сквозного саундтрека, задающего сериалу определенное настроение.

До этого, в 2021 году, свою версию «Ай былбылым» выпустил Гарик Сукачев. Музыкант приурочил выход сингла к окончанию месяца Рамадан и празднику Ураза-байрам.

Было бы непростительной ошибкой не упомянуть здесь и исполнение Рената Ибрагимова. Он много раз исполнял эту песню, в том числе в дуэте с Диной Гариповой. Именно благодаря ему она (песня) стала такой популярной на эстраде.

Классикой стало исполнение «Ай былбылым» и от легендарного Ильгама Шакирова. Певец виртуозно переходил от народной музыки к эстрадной, свободно исполняя песни на татарском и других языках.

Конечно, это далеко не полный перечень исполнителей песни – назвать каждого из певших ее артистов банально невозможно. Если открыть популярные видеохостинги и набрать в поиске «Ай былбылым», можно обнаружить огромное количество исполнителей этой песни с разнообразными и уникальными аранжировками.

Текст песни на татарском языке

Ай былбылым, вай былбылым

Агыйделнең камышы;

Ай былбылым, вай былбылым

Агыйделнең камышы;

Таң алдыннан чут-чут килә

Сандугачлар тавышы

Таң алдыннан чут-чут килә

Сандугачлар тавышы

Ай былбылым, вай былбылым

Агыйделдә таң ата;

Ай былбылым, вай былбылым

Агыйделдә таң ата;

Таңнар ата, өзелә үзәк

Җырлата да елата

Таңнар ата, өзелә үзәк

Җырлата да елата

Ай былбылым, вай былбылым

Кунып сайрый талларга;

Ай былбылым, вай былбылым

Кунып сайрый талларга;

Синең хакта серләремне

Сөйлим сандугачларга

Синең хакта серләремне

Сөйлим сандугачларга

Текст песни на русском языке

Ах, соловей мой, мой соловей!

Камыш у реки Агидель.

Ах, соловей мой, мой соловей!

Камыш у реки Агидель.

Перед рассветом чуть слышно поют

Голоса соловьев.

Перед рассветом чуть слышно поют

Голоса соловьев.

Ах, соловей мой, мой соловей!

На Агидели рассвет наступает.

Ах, соловей мой, мой соловей!

На Агидели рассвет наступает.

Рассвет наступает, сердце щемит.

Песня и слезы.

Рассвет наступает, сердце щемит.

Песня и слезы.

Ах, соловей мой, мой соловей

Садится и поет на ивах.

Ах, соловей мой, мой соловей

Садится и поет на ивах.

Мои секреты о тебе

Рассказываю соловьям.

Мои секреты о тебе

Рассказываю соловьям.

