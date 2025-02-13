Агрызский район Татарстана доставил гуманитарную помощь в Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Подшефный Татарстану Лисичанск продолжает получать поддержку от республики. Очередной гуманитарный груз, собранный жителями Агрызского района РТ, передан в местный гуманитарный центр. В составе помощи – детское питание и средства личной гигиены.

Представитель гуманитарного центра Лисичанска отметила важность оказания поддержки молодым семьям:

«Огромное спасибо за детское питание и средства гигиены – ваша помощь крайне необходима для наших родителей и их малышей. Продукция передается детям до трех лет. Мамы приходят раз в месяц за памперсами, питанием, а при наличии – и за средствами гигиены. Такая поддержка востребована, и местные жители искренне вам благодарны. От всех мамочек – большое спасибо!» – подчеркнула она.