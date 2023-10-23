Агрызский район показал свои таланты в Доме Дружбы народов

Сегодня в Доме дружбы народов состоялось мероприятие, посвящённое дню культуры Агрызского района. Праздник прошёл в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана».

Организаторы встречи предоставили гостям насыщенную культурную программу, чтобы передать всю красоту и колорит культурного наследия народов, проживающих на территории Агрызского муниципального района.

«Наш край очень богат талантами и носителями культурного наследия. Сегодня мы хотим показать уважение к своему району и нашей земле. Вы увидите весь колорит, традиции и обычаи Агрызского района. Мы рада, что у нас есть возможность представить свой район перед нашими гостями» - рассказала один из организаторов встречи.

Мероприятие открыли выставки, мастер-классы, национальная кухня, интерактивные площадки, где были представлены многонациональные традиции и обряды Агрызского района.

«На выставке сегодня мы представляем удмуртские нагрудные украшения - мониста. Мы сделали именно стилизованный вариант народных украшений - из современных монет. Так же есть украшения, которые достались мне от моей бабушки. Сегодня здесь каждый демонстрирует своё творчество и все, что ему очень дорого» - поделилась участница выставки Пистлегова Надежда Васильевна.

Помимо народного творчества на выставке проходили мастер - классы по изготовлению магнитов, картин с изображением символики Татарстана. Кроме того, гости смогли отведать блюда и напитки традиционной народной кухни Агрызского района.

«Мы хотим, чтобы наши гости полностью погрузились в атмосферу нашего народа и узнали не только о наших творческих, но и кулинарных традициях» - отметили организаторы выставки.

После окончания выставки гости были приглашены в концертный зал дома Дружбы народов. На сцене была представлена праздничная концертная программа с участием народных, фольклорных, творческих коллективов художественной самодеятельности.

С приветственными словами выступили глава Агрызского района Ленар Нургаянов, Председатель Совета Министров Башкирской АССР Марат Миргазямов, Депутат Государственного совета РТ Айрат Зарипов и Генеральный директор АО "Татэнерго" Раузил Хазиев.

«Искренне рад сегодня быть здесь. Трудолюбивые люди - главное богатство района, вы умейте работать и отдыхать с душой. Уверен, что на этой сцене сегодня мы увидим лучшие достижения района» - выступил Айрат Ринатович Зарипов.

Приглашенными членами жюри конкурса талантов Агрызского района были приглашены заместитель министра экономики Юлай Миннуллин, доцент кафедры Казанского университета Гузель Мратхузина, Народный артист Татарской АССР Рамиля Гарипова, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Геннадий Макаров и другие.

«Сегодня мы все собираемся здесь вместе и вспоминаем свою маленькую историческую родину, а из таких маленьких районов и складывается наш дружный, многонациональный Татарстан» - поделился Шарипов Ирек Ильдусович заместитель руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

Праздник прошёл под девизом: «Мы разные, но мы вместе». Мероприятие собрало в одном месте жителей разных районов и деревень Республики Татарстан, чтобы вместе насладиться культурным наследием Агрызского района.