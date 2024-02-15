Агрызский район отправил в зону спецоперации 70 тонн гумпомощи

Фото: Ляйсира Зигангараева

В 2023 году в зону спецоперации из Агрызского района было направлено 70 тонн гуманитарной помощи на сумму более 44 млн рублей. Об этом на итоговом заседании Совета района глава района Ленар Нургаянов.

«Мы все время говорим „Мы вместе“, это не просто слова. Мы действительно вместе и будем дальше оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, а также их семьям», — заверил руководитель.

В своем докладе глава района также подвел итоги о проделанной работе в экономике, МСП, строительстве и ремонте, железной дороге, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и других областях.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Так, в целях улучшения показателей экономического развития с обществом «Унипарк» (дочерним предприятием Инвестиционного венчурного фонда РТ) заключено соглашение о создании, управлении и развитии промышленного парка «Агрыз». Ведутся работы по развитию туристической зоны «Красный Бор». В Терсях планируется запустить цех по первичной переработке тресты технической конопли. В Кичкетанском сельском поселении начата работа по открытию цеха по производству комбикормов.

Коснувшись сферы сельского хозяйства, руководитель более подробно осветил животноводство и растениеводство.

«На мегаферме общества „Навруз“, которое является основным сельхозпредприятием района, ежедневный надой молока сегодня составляет 16,7 кг, хотя есть возможность довести его до 25 килограммов. Необходимо продолжить работу по доведению комплекса до полной проектной мощности и наращиванию эффективности», — сказал спикер.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Кроме того, он поблагодарил земляка-предпринимателя Ильнура Саетова, который планирует построить в Сарсак-Омгинском поселении новый животноводческий комплекс на тысячу голов. Такие же слова благодарности прозвучали и в адрес новоаккузинского фермера Фаниса Хазиева.

«Он также заслуживает уважения тем, что вносит существенный вклад в благоустройство родной деревни», — отметил глава района.

Одна из ключевых задач по направлению растениеводства — своевременная подготовка техники к полевым работам.

«Ремонт техники необходимо завершить к 1 апреля. Еще одна из основных задач — внесение удобрений из расчета не менее 80 кг действующего вещества на гектар площадей», — подчеркнул Ленар Нургаянов.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Говоря о строительной отрасли, он отдельно остановился на выполнении федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В этом году Агрызский район продолжит реализацию этой программы и станет первым в республике районом, фактически заменившим 100% тепловых сетей за два года», — сказал руководитель района.

В завершение он подчеркнул, что «впереди нас ждут новые дела».

«Только при единстве мы достигнем поставленных целей. А всех нас объединяет родная земля, любимый Агрызский район!», – подметил он.