Агрыз примет участников автобусного марафона «Единая Россия» объединяет»

Агрыз 17-ым городом – участником автобусного марафона «Единая Россия» объединяет». Автобусный тур здесь состоится 13 августа.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», встреча с кандидатами запланирована в районном Доме культуры (ул. К. Маркса, 10). Кандидаты «Единой России» приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей, рассказать о своей предвыборной программе и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи в Агрызском районе станут кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва. Это заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, генеральный директор агропромышленного парка «Казань» Олег Власов. Также во встрече примет участие секретарь Агрызского местного отделения «Единой России», глава района Ленар Нургаянов. Модератором выступит известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

«Встреча с жителями республики — это основа в работе любого представителя государственной власти. Только личные встречи дадут глубокое представление о проблемах, о их сути. Такие встречи позволяют быть в курсе всех вопросов, которые беспокоят татарстанцев. Это понимание реальности происходящего, гарантия в последующем выборе правильного решения той или иной задачи, которая бывает озвучена нашими согражданами», - отметил Власов.

По мнению участников автобусного марафона, забота о благополучии людей – главный приоритет «Единой России». Будущим парламентариям придется решать ряд важных задач, считает гендиректор агропромышленного парка «Казань».

«Задачи на ближайшие годы обобщены в национальных идеях. Они конкретизированы в национальных проектах, региональных программах. Каждая из обозначенных задач по-своему важна и требует скорейшего решения, потому что за каждой проблемой – чья-то боль, жизненные сложности, неудовлетворенность происходящим. Поэтому нужно профессионально, ответственно и, как мне кажется, главное, с душой подойти к решению того, что уже является очевидным. Всё, что бы мы ни делали, должно основываться на одном — повышении благосостояния человека», - поделился кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва Олег Власов.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.