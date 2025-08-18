Агротехнический уход выполнен на 75% запланированных лесных площадей Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ

По состоянию на 18 августа в Татарстане агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 11,3 тыс. га, что составляет 75% от запланированного объема работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

В Татарстане продолжаются работы по агротехническому уходу за лесными культурами в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который реализуется в составе федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие»

Наибольшие результаты достигнуты в Алькеевском, Бавлинском, Елабужском и Черемшанском лесхозах республики.