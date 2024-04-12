Агросектор Татарстана расширяет парк техники за счет отечественных машин

Фото: ООО «АРТ»

Агросектор Республики Татарстан растет год от года, совершенствуется и переходит на всё более качественную агротехнику. С каждым годом татарстанские аграрии больше внимания уделяют обновлению технического парка.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, в прошлом году на обновление машинно-тракторного парка в республике потратили почти 13 млрд рублей, хозяйства закупили почти 3 тыс. единиц техники и оборудования, при этом программы господдержки стимулируют отдавать приоритет отечественным брендам и партнерам России по Таможенному союзу.

Перечню агромашин ООО «Нурлат — Агро» сегодня можно только позавидовать — в январе 2024 года хозяйство приобрело 8 единиц новинок, и, что примечательно, предпочтение было отдано агромашинам Ростсельмаш.

О том, какая техника была приобретена и почему выбор пал именно на эти модели, нам рассказал главный инженер хозяйства Маркелов Виктор Васильевич.

Причину предпочтения машинам Ростсельмаш Виктор Васильевич объясняет просто: «Уже в январе этого года в нашем парке стояло 8 единиц Ростсельмаш. Шесть комбайнов ACROS мы купили, потому что ранее уже работали на них. Комбайн очень хороший и надежный, проблем с ним мы не знали», — рассказывает Виктор.

«У нас 7200 га площади под выращивание зерновых и технических культур. Планируя сезон 2024 года, задумались об обновлении парка. Смотрели по ситуации в отрасли, покупать импортную технику не имеет смысла, она выходит в разы дороже — и сами машины, и запасные части. Да и время реагирования на наш запрос получается намного дольше», — продолжает специалист.

«Вместе с комбайнами, хозяйство закупило и 2 трактора Ростсельмаш 2375. На тракторах этого производителя я сам уже работаю с 2010 года. Это проверенная марка, подходит по мощности для поставленных задач, надежный и идеальный вариант для нашего хозяйства. Трактор производительный, ремонтопригодный и простой в обслуживании», — объясняет выбор главный инженер.

При принятии решения, одним из важных вопросов для Маркелова Виктора было и сервисное обслуживание техники.

«Мы ответственно подходим к обслуживанию нашего агропарка. Какие-то мелкие работы выполняют наши механизаторы, а когда нужно провести более сложный ремонт - обращаемся в сервисную службу дилера АРТ. Ребята приезжают грамотные, компетентные. После заявки приезжают быстро, спасибо им за оперативность», — делится впечатлениями Виктор.

Стоит отметить, что техники Ростсельмаш на полях Татарстана становится все больше. Как сообщил директор дилерского центра ООО «АРТ» Радим Нурхаметов, только в 2023 году хозяйствами региона было приобретено более 150 единиц Ростсельмаш.

«Любую машину можно сломать, человеческий фактор полностью исключить невозможно. Но наши ребята подготовлены к сезону, выезжают на базу, проходят обучение».

Вскоре полевые помощники выйдут на поля Нурлатского района – сначала на обработку почвы, а затем на посевные и уборочные работы. В «Нурлат — Агро» в новых помощниках на полях не сомневаются и с оптимизмом оценивают перспективы нового сезона.

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