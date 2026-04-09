Агропромышленная выставка «Агроволга» с участием более 400 компаний пройдет в Казани

Международная агропромышленная выставка «Агроволга – 2026» пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Она состоится на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», а также на расположенных рядом опытно-демонстрационных полях. Мероприятие объединит масштабную экспозицию и деловую программу, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ожидается участие более 400 компаний. Они представят разработки в растениеводстве и животноводстве, сельхозтехнику и комплектующие, решения для цифровизации агропромышленного комплекса, а также технологии хранения, переработки и упаковки продукции. В экспозиции также будут представлены проекты в сфере аграрного строительства и инфраструктуры.

В 2026 году выставка расширяет формат: к программе добавлены два новых направления – «Агротуризм» и «Спецтехника». Участники и гости смогут ознакомиться с решениями для развития сельского туризма, фермерских хозяйств и новых бизнес-моделей на селе, а также подобрать специализированную технику и оборудование для работы в АПК.

На сортоиспытательном полигоне представят более 220 современных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных и технических культур. Посетители смогут увидеть результаты применения современных агротехнологий в полевых условиях, сравнить эффективность удобрений и средств защиты растений и подобрать подходящие решения для повышения урожайности.

Выставку традиционно дополнит деловая программа, в рамках которой эксперты обсудят ключевые вопросы отрасли.

Запланирован и ряд специальных мероприятий: конкурс племенных животных «Краса Агроволги», соревнование механизаторов «Трактор-шоу», первая спартакиада среди студентов по обрезке копыт крупного рогатого скота, международный форум «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли», конгресс пчеловодов «Апифорум Казань 2026», соревнование водителей погрузочной техники StaplerCup и другие события.

Выставка «Агроволга» зарекомендовала себя как площадка для демонстрации технологий, обмена опытом, поиска партнеров и заключения контрактов.