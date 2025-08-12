Агропромпарк «Казань» снова возглавил рейтинг лучших в России

Фото предоставила пресс-служба АО "Агропромышленный парк "Казань"

Комплекс был признан одним из лучших в номинации «Лучшая ярмарка» среди 1370 конкурсантов, которые оценивались в 13 номинациях.

Главной задачей конкурса являлось выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. При отборе победителей учитывалась максимально комфортная среда, созданная для субъектов предпринимательской деятельности и покупателей.

Для Агропромпарка это не первая победа. Компания была удостоена высшей награды сразу в двух номинациях федерального конкурса «Торговля России» — «Лучшая ярмарка» и «Лучший розничный рынок» в 2020 году.

Агропромышленный парк «Казань» – это современный, многофункциональный технологичный комплекс в Татарстане. Его деятельность направлена на поддержку и развитие малых и средних форм бизнеса в области сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс зарекомендовал себя как важная продовольственная площадка Республики. В нем реализуется вся технологическая цепочка: «от сельхозпроизводителя до конечного потребителя». В торговом комплексе создаются необходимые условия для фермеров и предпринимателей, занимающихся переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. У сельхозпроизводителей есть возможность на одной площадке хранить, перерабатывать, фасовать, производить и реализовывать свою продукцию.

Сегодня на площадке свою деятельность осуществляют 260 резидентов, на их базе создано более 1 000 рабочих мест. Общий товарооборот комплекса по итогам 2024 года составил 4,1 млрд рублей.

Для поддержки сельхозпроизводителей, расширения рынка сбыта местных аграриев в Агропромпарке с 20 августа стартует акция «Аренда места за 1 рубль». Акция распространяется на сельхозпроизводителей, не представленных в комплексе. Статус сельхозпроизводителя должен быть подтвержден учредительными документами. Акция продлится до 20 октября 2025 года. Подробнее на сайте АО "Агропромышленный парк "Казань" Казань, Аграрная, 2

