Агроном Воробьев объяснил, как безопасно избавиться от кротов на даче

Чтобы избавиться от кротов на даче, безопаснее и экологичнее всего положить в кротовину тряпку, смоченную бензином, керосином или ацетоном. Кротов отпугивает неприятный запах, поэтому от такой «ловушки» они убегут, сообщил агроном и биолог Михаил Воробьёв, чьи слова приводит RT.

Также для борьбы с кротами можно использовать антикротовую пластиковую сетку, поскольку ее ячейки не дадут кротам пройти сквозь неё.

Для установки такой сетки выройте маленький котлован на месте вашей клумбы или грядки, а потом выстелете дно и бока антикротовой сеткой. После этого заполните клубку землей и высаживайте все, что угодно.

«Кроты вокруг занимаются своими делами, но проникнуть на территорию газона, на территорию клумбы, на территорию грядки уже не могут», — резюмировал Воробьев.