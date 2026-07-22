Агроном Викулов напомнил, что желтое пятно и хвостик – признаки спелого арбуза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спелый арбуз можно определить по желтому пятну на боку – это один из главных признаков зрелости плода. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Абзацем».

По его словам, при выборе арбуза стоит обращать внимание на внешний вид. Полосатые арбузы среднего размера с четким рисунком, как правило, являются более удачным выбором. Пятно на кожуре должно быть не белым, а желтоватым – это говорит о том, что плод, вероятнее всего, созрел лучше, чем арбузы с белыми пятнами.

Также важно проверить целостность кожуры и обратить внимание на хвостик: желательно, чтобы он не был полностью высохшим.

Эксперт отметил, что покупателей должны насторожить слишком мятые плоды и подозрительно низкая цена. По его словам, в таких случаях есть вероятность, что основную партию уже разобрали, а на продаже остались менее качественные или недозревшие арбузы.

Кроме того, по внешнему виду можно косвенно оценить, использовали ли при выращивании повышенное количество удобрений. Викулов пояснил, что на это могут указывать арбузы с чрезмерно гладкой формой, толстой кожурой, бугристостью, а также плоды с бледной мякотью, неярким цветом и белыми прожилками.

Агроном также рассказал о распространенном способе проверки спелости арбуза по звуку при постукивании. По его словам, этот метод работает не для всех, поскольку важно уметь различать тональность звука.

Слишком звонкий звук может говорить о незрелости плода, а глухой – о перезрелости или наличии пустот внутри. Хороший спелый арбуз должен издавать сочный звук средней звонкости – не слишком высокий и не глухой.