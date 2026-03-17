Общество 17 марта 2026 20:11

Агроном рассказал, какие овощи лучше сажать в марте

Март – оптимальное время для посева ряда овощных культур и подготовки сада к сезону. Томаты, перец и баклажаны уже можно высаживать, но в этом году лучше выращивать их дома, так как на некоторых участках еще лежит снег, а почва не успела прогреться, сообщил агроном Михаил Воробьев.

По словам эксперта, выбор этих культур объясняется длительным периодом их роста и необходимостью созревания в определенные сроки. Высокорослые томаты, перцы и баклажаны начинают плодоносить на 110–120-й день после всходов.

«Специфика помидоров, баклажанов и перцев такова, что у них длительный период роста. Простая арифметика показывает, что если этот вид овощей мы посеем только 1 мая, например, то первые плоды начнут появляться только в конце августа», – уточнил Воробьев в беседе с «Абзацем».

Агроном подчеркнул, что рассаду необходимо закаливать, постепенно приучая к свежему воздуху. «Она растет буквально в тепличных условиях. В доме нет ветра, поэтому растениям нет необходимости экономить влагу. Плюс к тому – оконное стекло не пропускает ультрафиолетовый свет, который способен спровоцировать у растения ожог. Кроме того, растения нужно выставлять на открытый воздух – на окно, на балкон или выносить в сад, если погода позволяет», – пояснил специалист.

Он отметил, что вначале закалку лучше проводить короткими сеансами, в пасмурную погоду, а затем постепенно увеличивать время пребывания на солнце.

#урожай
В топе
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
Новости партнеров