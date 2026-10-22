Агроном рассказал, какие деревья нужно белить осенью и как приготовить раствор

Осенняя побелка защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин зимой и ранней весной. Белый слой отражает солнечные лучи, благодаря чему кора меньше нагревается днем и не так резко остывает ночью. Это помогает предотвратить появление трещин, объяснил агроном с 30-летним стажем Владимир Диденко, передают «Челнинские известия».

Побелка подходит для всех плодовых деревьев: яблонь, груш, вишен, черешен, слив, абрикосов и персиков. Особенно она важна для косточковых культур – вишни, сливы и абрикоса, а также теплолюбивых деревьев, таких как персик и нектарин.

Защита нужна и молодым, недавно пересаженным деревьям с тонкой корой, которая особенно чувствительна к перепадам температуры. Внимания также требуют деревья с темной корой: на солнце она нагревается сильнее, поэтому риск ожогов выше.

Белить можно и декоративные лиственные породы – клены, липы, рябины, каштаны и березы. Их обрабатывают по тем же принципам, что и плодовые деревья, если есть риск солнечных повреждений.

У взрослых деревьев с толстой корой вероятность повреждений ниже, однако побелка ствола и оснований крупных скелетных ветвей помогает уменьшить риск растрескивания и защитить растение от вредителей.

Хвойным породам – елям, соснам, туям и другим – побелка не требуется: их кора имеет другую структуру и нуждается в особом уходе. Как правило, не белят и кустарники.

При этом важно учитывать возраст деревьев. У молодых растений с гладкой корой, которым еще нет трех-пяти лет, концентрированный известковый раствор может повредить кору. Для них лучше использовать специальные садовые акриловые краски или обвязать стволы защитным материалом на зиму.

Деревья в возрасте от трех-пяти лет уже можно белить классическим известковым раствором.

Для приготовления недорогой смеси в домашних условиях понадобятся:

гашеная известь (пушонка) – 2–2,5 кг;

медный купорос – 200–300 г для защиты от грибковых заболеваний;

глина – 1 кг, чтобы смесь стала гуще и лучше держалась на коре;

вода – 10 л;

100–150 г клея ПВА или казеинового клея либо небольшое количество хозяйственного мыла для лучшего прилипания.

Сначала медный купорос нужно растворить в небольшом количестве горячей воды в неметаллической емкости. В отдельной посуде известь разводят в основной порции воды до состояния известкового молока. Затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливают раствор купороса.

После этого добавляют глину и клей или мыло, а смесь тщательно перемешивают до однородности. По консистенции готовый раствор должен напоминать густую сметану.

Осеннюю обработку важно завершить до наступления устойчивых морозов. При этом ориентироваться нужно не столько на календарь, сколько на погоду.

Белить деревья следует после окончания листопада, в сухой день, когда температура воздуха еще держится выше нуля.