Агроном рассказал, как сохранить влагу в почве после малоснежной зимы
Малоснежная зима повлияла на количество влаги в почве – ее меньше, чем обычно. О том, как сохранить влагу, сообщил агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1»
Агроном порекомендовал дачникам простой способ сохранить влагу в земле – укрыть грядки толстым слоем опавших листьев. Такой подход помогает удержать влагу, защитить почву от сорняков и создать комфортные условия для дождевых червей.
«Опавшие листья – отличное укрытие. Они не дают влаге испаряться, подавляют рост сорняков и служат пищей для дождевых червей. А те, в свою очередь, производят биогумус – отличное натуральное удобрение», – пояснил специалист.
По его словам, перед посадкой достаточно будет лишь слегка разрыхлить почву и убрать листья на компост.