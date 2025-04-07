Агроном рассказал, как сохранить влагу в почве после малоснежной зимы

Малоснежная зима повлияла на количество влаги в почве – ее меньше, чем обычно. О том, как сохранить влагу, сообщил агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1»

Агроном порекомендовал дачникам простой способ сохранить влагу в земле – укрыть грядки толстым слоем опавших листьев. Такой подход помогает удержать влагу, защитить почву от сорняков и создать комфортные условия для дождевых червей.

«Опавшие листья – отличное укрытие. Они не дают влаге испаряться, подавляют рост сорняков и служат пищей для дождевых червей. А те, в свою очередь, производят биогумус – отличное натуральное удобрение», – пояснил специалист.

По его словам, перед посадкой достаточно будет лишь слегка разрыхлить почву и убрать листья на компост.