Агроном Викулов предупредил о рисках передозировки удобрений в почве

Даже привычные удобрения могут оказаться опасными для будущего урожая и привести к гибели рассады. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов, объяснив, что чаще всего проблемы возникают из-за ошибок в дозировке, а не из-за самого типа подкормки.

По его словам, основная причина гибели молодых растений связана с превышением концентрации удобрений. В переудобренной почве возникают процессы, при которых корни перестают нормально впитывать влагу, из-за чего рассада быстро теряет тургор и увядает.

Викулов пояснил, что любое удобрение может оказаться губительным, если внести его в слишком больших количествах. В таких условиях растение не способно получать воду, что приводит к так называемому эффекту отрицательного осмоса.

Он отметил, что для снижения рисков важно использовать сбалансированные водорастворимые составы с микроэлементами и строго придерживаться рекомендованных норм.

Отдельно специалист обратил внимание на органические удобрения – компост и птичий помет. Несмотря на их распространенность, при неправильном применении они могут нанести вред почве и растениям. По его словам, проблемы возникают либо из-за избытка питательных веществ, либо из-за наличия в таких удобрениях патогенной микрофлоры.

Эксперт подчеркнул, что птичий помет и компост на его основе нередко дают обратный эффект, если содержат большое количество болезнетворных бактерий и грибков. В таких случаях рассада может заболеть и погибнуть. Он рекомендовал использовать готовые почвенные смеси от проверенных производителей либо смешивать компост с торфом для снижения рисков.

Также Викулов посоветовал перед посадками проверять качество грунта. По его словам, для этого можно высеять небольшое количество семян неприхотливой культуры и понаблюдать за их развитием: если рост нарушен или всходы отсутствуют, состав почвы требует корректировки.