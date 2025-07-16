Агроном назвал лучшие удобрения и рассказал, как не навредить растениям

Органические удобрения — зола, компост и навоз — считаются наиболее эффективными и сбалансированными для растений. Об этом рассказал агроном-биолог Михаил Воробьёв в беседе с «Радио 1».

По его словам, именно органика обеспечивает растения всеми необходимыми элементами питания.

«Органические удобрения лучше, потому что это как бы бывшие растения, которые уже содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы. Сколько бы мы не пытались внести химическое удобрение, оно будет несбалансированным, каких-то микроэлементов будет не хватать. <…> Но, к сожалению, не всякий огородник сможет купить [навоз], потому что это достаточно дорого», — пояснил Воробьёв.

Он уточнил, что корни растений способны усваивать лишь полностью разложившиеся органические вещества — то есть простейшие минеральные соли, такие как азот, фосфор и калий. Несмотря на преимущества органики, при правильном применении химические удобрения могут дать такой же результат, утверждает специалист. Главное — соблюдать дозировку.

Весной лучше всего применять азотные удобрения, поскольку они способствуют росту листьев и стеблей. Летом предпочтительны комплексные составы, среди наиболее популярных — «Азофоска», «Нитрофоска» и «Растворин». Различия между ними заключаются в пропорциях питательных веществ.

«Летом [азотные удобрения] вносят в качестве комплексного удобрения, в которые входят азот, фосфор и калий», — добавил эксперт.

При этом в конце лета и осенью азот может нанести вред многолетним растениям.

«Под влиянием азотных удобрений растения образовывают новые побеги, зелёную массу. Но им в это время уже нужно готовиться к зиме, чтобы у них одревесневали травянистые побеги, сгустился сок. Но если этого не происходит, то, к сожалению, они все погибают», — отметил Воробьёв.

На этом этапе лучше применять калийные удобрения, которые помогают растениям подготовиться к зиме и формируют цветочные почки.

Если же удобрений внесено слишком много, ситуацию можно исправить с помощью свежих опилок. Они обедняют почву за счёт потребления избыточного азота. Воробьёв также рекомендовал строго соблюдать инструкции производителей удобрений.