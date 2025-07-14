Агроном из Татарстана победил во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Главный агроном сельхозпредприятия «Нигез» Актанышского района Татарстана Рузиль Закиев стал победителем всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». Федеральный этап конкурса проходил в Мордовии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Конкурс "Лучший по профессии" – часть национального проекта "Кадры". Профессия агронома остается одной из ключевых в сельском хозяйстве, и в ближайшие пять лет отрасль нуждается в привлечении более 638 тыс. таких специалистов», – говорится в сообщении.

В этом году количество номинаций увеличено до 20. При этом отбор профессий осуществлялся с учетом их востребованности в среднесрочной перспективе.

Победители и призеры конкурса получат денежные призы: 1 млн рублей за первое, 500 тыс. рублей за второе и 300 тыс. рублей за третье место.

Конкурс «Лучший по профессии» направлен на повышение престижа рабочих профессий и стимулирование профессионального роста специалистов.