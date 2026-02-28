Агроном из РТ предстанет перед судом из-за коллеги, который получил травмы по его вине

Агронома из Татарстана обвиняют в нарушении техники безопасности, из-за него коллега получил тяжелые травмы.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, в ноябре агроном поручил работнику одного из КФХ Тукаевского района почистить зерноприемник, но не обеспечил коллеге необходимую подготовку и не оформил документ о наряде-допуске. В итоге, работник поскользнулся и, попав под работающий транспортировщик, получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело, его отправили в суд.