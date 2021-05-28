Агрофирма «Нармонка» высаживает овощи с помощью комбинации фрезы и сеялки

Агрофирма «Нармонка», входящая в структуру АО «Татагролизинг», при посеве овощных культур использует чудо-комбинацию, не имеющую аналогов на территории России.

Благодаря соединению двух агрегатов, фрезы и сеялки точного высева, комбинация в один проход выполняет две операции при посеве моркови, свеклы, редиса и других мелкосеменных культур. Это обеспечивает существенную экономию средств и времени посева.

В приобретении данной комбинации помогло ООО «АГРО КОНТОРА» (www.agrokontora.ru). Эта компания готова предложить всю линейку оборудования ведущих мировых производителей от посева до уборки, закладки и хранения овощных, ягодных, садовых, салатно-шпинатных и пряных культур.