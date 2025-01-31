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Руc Тат
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Происшествия 31 января 2025 18:01

Агрессивный мужчина устроил погоню за девушками в Казани и едва не вырвал дверь подъезда

Сегодня в соцсетях появилось видео, где мужчина агрессивно преследует двух девушек в Казани. Как сообщает МВД Татарстана, он демонстрировал странное поведение на улице и в магазине. Когда девушки отклонили его попытку проводить их, он попытался сломать дверь подъезда, чтобы продолжить погоню.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Заявление от потерпевших в полицию не поступало», – сообщили в пресс-слубе МВД по РТ.

UPD. Прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту преследования двух девушек Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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