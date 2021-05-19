Агрегатор X5 «Около» начал работу в Казани

X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» в Казани. Сервис также начал работу в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В едином мобильном приложении «Около», которое доступно в AppStore и GooglePlay, уже собраны предложения торговых сетей Х5. Зона покрытия агрегатора полностью охватывает территорию региональной столицы.

Концепция «Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешенный для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5.

Доставка заказов осуществляется день в день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. Среднее время доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 45 минут, стоимость — 99 рублей.

«Запуск собственного агрегатора экспресс-доставки X5 за пределами московского региона — важный этап в масштабировании одного из самых востребованных в современных условиях сервиса. В рамках единого мобильного приложения мы можем быть буквально около каждого из наших покупателей, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей до организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования», — комментирует управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech Владимир Холязников.

При реализации сервиса «Около» привлекает партнеров, в том числе профессиональные курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнеры берут на себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. «Около» на базе единой цифровой платформы передает заказы курьерским службам на исполнение по заданным стандартам обслуживания.