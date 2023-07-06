Аграрный маркетплейс и РИВЦ будут развивать технологии e-commerce для АПК Татарстана

Республиканский информационно-вычислительный центр (РИВЦ) Татарстана и аграрный маркетплейс поле.рф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК республики. Документ был подписан на Всероссийском дне поля в «Казань Экспо».

«Поле.рф – это цифровая экосистема для агробизнеса, где аграрии Татарстана могут выйти на новых покупателей со всей страны и найти необходимые товары. Сделки проходят полностью онлайн, быстро и безопасно – именно таким мы видим современный агробизнес», – сказал генеральный директор поле.рф Евгений Белов.

Гендиректор РИВЦ Нияз Халиуллин отметил, что татарстанские аграрии заинтересованы в оперативном решении своих задач – от покупки удобрений до продажи урожая. «Агромаркетплейс поле.рф помогает упростить работу в поле, сократить издержки на поиск партнеров, снизить расходы на логистику и рекламу», – добавил он.

В рамках соглашения РИВЦ и маркетплейс будут обмениваться опытом, совместно развивать технологии e-commerce для регионального рынка АПК. Кроме того, специалисты и эксперты будут обучать аграриев работе на маркетплейсе.