Аграрное молодежное объединение РТ в Год цифровизации запустит IT-проекты в селах

Аграрное молодежное объединение республики планирует внедрить в сельских поселениях не менее 10 апробированных IT-проектов в следующем году, который объявлен в Татарстане Годом цифровизации. Об этом сообщила председатель этой общественной организации Диляра Шувалова на седьмом заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ.

«Ожидаем, что в течение четырех лет 50% сельской молодежи, это около 100 тыс. человек, примут участие в различных мероприятиях. В ходе реализации программ планируем, что их участники смогут привлечь на молодежные инициативы более 100 млн рублей. Хотим запустить не менее 80 новых бизнес-проектов, в том числе по сельскому хозяйству, социальному развитию», — рассказала докладчик.

Шувалова напомнила, что в Татарстане реализуется программа «Сельская молодежь РТ на 2019 — 2025 годы». «Несмотря на хорошие результаты по закреплению молодежи в сельской местности, есть вызовы, которые стоят перед нами и требуют особого внимания. Это прежде всего вопросы экономики сельского производства, комфортной среды, благосостояния молодежи, которая проживает в том числе в малых городах и селах. Все это возможно при изменении существующих программ с учетом нынешней обстановки», — подчеркнула она.

Председатель Аграрного молодежного объединения добавила, что рабочей группой разработана новая концепция программы «Сельская молодежь». Ее цель — до 2025 года вовлечь как минимум 50% сельской молодежи Татарстана в процесс социально-экономического развития сельских территорий, заметила она.

«Перед нами стоит пять задач, которые мы выделяем в программу, — создание инфраструктуры, увеличение вклада сельской молодежи в реализацию Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, создание актуальных форм развития экономической эффективности на селе, повышение деловой активности молодежи и уровня привлекательности сельских территорий, развитие бренда, повышение гражданского участия сельской молодежи. Это планы, которые планируется реализовать в течение четырех лет», — отметила Шувалова.

В частности, предполагается организовать работу мобильного центра компетенций, поскольку у молодежи есть запрос на переподготовку и получение знаний, провести грантовый конкурс на создание объектов локальной инфраструктуры, проводить виртуальное консультирование и другие мероприятия.

«В этом году мы запустили платформу „Сила села“, она стала достаточно востребована в сельской местности. Хотим это продолжать. Кроме того, необходима организация работы менторской службы. Мы понимаем, что должен быть человек, который направит и подскажет молодежи, в каких программах можно участвовать», — заявила докладчик.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов согласился с тем, что любые программы и мероприятия господдержки должны трансформироваться под вызовы времени. «Программы должны реализовываться не для галочки, а для населения, которое живет на селе. Инициативы, которые предлагает сельская молодежь в лице Аграрного молодежного объединения, достаточно интересные, актуальные и самое главное — логически ложатся в те программы и ресурсную базу, которые уже созданы на территории республики», — резюмировал он.