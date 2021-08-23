Аграрии Заинского района Татарстана приступили к уборке сахарной свеклы. Сбор корнеплодов ведется по графику поставки сахарной свеклы на завод переработки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Первыми на уборку вышли земледельцы агрофирм „Зай” и „Восток”. За день они убрали 76 гектаров сахарной свеклы. Урожайность составляет 230 центнеров с гектара. На полях работают десять комбайнов», — отметили в министерстве.

За день на сахарный завод сдано 900 тонн корнеплодов. Их сахаристость составляет более 19%.