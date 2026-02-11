Аграрии Татарстана закупили новую технику более чем на 10 млрд рублей

Сельскохозяйственные предприятия Татарстана в 2025 году закупили 2596 единиц техники на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Каримов в ходе круглого стола на выставке «Казань Агро – 2026», передаёт «РТ Онлайн».

Замминистра подчеркнул, что оснащённость современной техникой служит основой для выпуска конкурентоспособной продукции в нужных объёмах и укрепления продовольственной безопасности страны. По его оценке, имеющийся технический потенциал позволяет проводить все агротехнологические операции своевременно и качественно при условии надлежащего ремонта, обслуживания и грамотной организации работ.

Каримов пояснил, что драйвером обновления парка стала республиканская программа технической и технологической модернизации, предусматривающая субсидирование 30% стоимости техники, а также первоначальных и текущих лизинговых платежей.

Модератор дискуссии, начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ильнар Габбасов, отметил, что в регионе продолжается реализация федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Одним из ключевых направлений снижения себестоимости продукции он назвал мероприятия по повышению производительности труда. Габбасов также подчеркнул, что в текущем году стоит задача максимально обновить машинно-тракторный парк, задействовав все доступные механизмы, включая ресурсы «Росагролизинга», который, по его словам, выступает надёжным партнёром аграриев.