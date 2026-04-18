Аграрии Татарстана выполнили 40% плана по подкормке озимых культур

Ход весенне-полевых работ, ремонт кормоуборочной техники и обеспечение населения семенами овощных культур обсудили на совещании в Доме Правительства Татарстана. С докладом выступил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов при участии Премьер-министра Алексея Песошина и исполняющего обязанности Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Подкормка озимых культур выполнена на площади 190 тыс. гектаров, что составляет 40% от плана. Многолетние травы подкормлены на 60 тыс. га – это 20% от запланированного объема. Работы ведутся во всех районах республики, в среднем за сутки обрабатывается около 66 тыс. га. В Тетюшском районе уже завершили подкормку многолетних трав на площади 5,5 тыс. га и в ближайшие дни планируют закончить подкормку озимых.

В республике продолжается боронование – важный агроприем, позволяющий сохранить влагу в почве. К этим работам приступили в 41 районе. Всего необходимо закрыть влагу на площади 2 млн 360 тыс. га. В хозяйствах задействовано более 3600 бороновальных агрегатов, их суммарная производительность превышает 190 тыс. га в сутки.

Посевная кампания уже началась в 11 районах. Общий план ярового сева на этот год составляет 1 млн 730 тыс. га, из них 820 тыс. га отведено под зерновые культуры и 680 тыс. га – под технические.

Для текущего сезона закуплено 440 тыс. тонн минеральных удобрений, что в среднем составляет 74,4 кг действующего вещества на гектар. За последние две недели в республику дополнительно поступило еще 42 тыс. тонн удобрений.

Продолжается завоз семян. В хозяйства уже поступило 86 тыс. посевных единиц подсолнечника и 115 тыс. – кукурузы. По сахарной свекле обеспеченность семенами достигла 70%.

На сегодняшний день аграриям доведено 2,4 млрд рублей государственной поддержки. Объявлены отборы практически по всем направлениям, софинансируемым из федерального бюджета, и до 1 мая планируется перечислить еще около 1,3 млрд рублей. В рамках льготного кредитования сельхозпроизводители уже получили 126 краткосрочных кредитов на сумму 14,3 млрд рублей и 13 инвестиционных кредитов на 3,3 млрд рублей.

Министр сообщил, что ежегодно примерно с 15 мая хозяйства приступают к заготовке кормов. К этому времени необходимо завершить ремонт кормоуборочной техники: работы должны быть закончены до 10 мая, а с 12 мая начнется ее комиссионная приемка.

Для полноценной кормозаготовки требуется восстановить еще 215 кормоуборочных комбайнов, 150 самоходных косилок и 280 пресс-подборщиков. Общая готовность техники составляет 67%. Для ремонта уже закуплены запчасти на сумму 540 млн рублей – это около 70% от потребности.

Отдельно министр остановился на программе обеспечения сельских жителей семенами овощных культур. Он сообщил, что в республике действует система поставок элитных семян через районные потребительские общества и кооперативы Татпотребсоюза по трехсторонним соглашениям.

Семена распределяются с учетом условий жизни и наличия земельных участков у сельчан. По словам министра, жители отмечают рост урожайности благодаря высокому качеству и сортности семян. Основная часть продукции используется для личного потребления, а излишки выкупаются кооперативами и реализуются на сельскохозяйственных ярмарках.

По итогам 2025 года у населения было закуплено овощей на 157 млн рублей.

В 2026 году на эти цели направлено 30 млн рублей, из них 10 млн впервые выделены на семенной картофель. Это позволит закупить 200 тонн качественного посадочного материала, по 600 кг семян моркови и свеклы, а также 30 тонн лука-севка. С 15 апреля в республике началась выдача семенного картофеля, а в мае планируется распределить 100 тыс. штук рассады капусты.