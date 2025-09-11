Аграрии Татарстана собрали более 4 млн тонн зерна

Аграрии Татарстана собрали 4,1 млн тонн зерна со средней урожайностью 38,7 ц/га. Всего обмолочено 86% площадей зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В республике уборочная кампания выходит на финишную прямую. Уже обмолочено более 1 млн гектаров площадей зерновых культур», – отметили в министерстве.

Первым завершил уборку зерновых Аксубаевский район. Средняя урожайность зерна здесь составила 45,6 ц/га – это один из лучших результатов в республике.