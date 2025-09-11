news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 20:22

Аграрии Татарстана собрали более 4 млн тонн зерна

Читайте нас в
Телеграм

Аграрии Татарстана собрали 4,1 млн тонн зерна со средней урожайностью 38,7 ц/га. Всего обмолочено 86% площадей зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В республике уборочная кампания выходит на финишную прямую. Уже обмолочено более 1 млн гектаров площадей зерновых культур», – отметили в министерстве.

Первым завершил уборку зерновых Аксубаевский район. Средняя урожайность зерна здесь составила 45,6 ц/га – это один из лучших результатов в республике.

#уборка зерновых культур #сбор зерна #уборочная кампания
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025