Аграрии Татарстана собрали более 3,6 млн тонн зерна

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Аграрии Татарстана собрали 3 млн 662 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,8 центнера с гектара. В прошлом году урожайность достигала 36,9 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Уборочная кампания близится к завершению. На сегодня обмолочено 98% площадей. Осталось убрать 25 тыс. гектаров», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, более 150 тыс. тонн зерновых собрали Тетюшский, Буинский и Арский районы. Лидерами по урожайности зерновых культур стали Тетюшский, Дрожжановский, Кукморский, Камско-Устьинский и Кайбицкий районы.

Самая низкая урожайность зафиксирована в восточной части республики. Это связано с весенними заморозками, а также с летними жарой и засухой, отметил министр.

«Около 30 тыс. гектаров посевов пострадали в восточной части», — подчеркнул Зяббаров.