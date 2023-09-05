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Аграрии Татарстана собрали более 3,6 млн тонн зерна
Аграрии Татарстана собрали 3 млн 662 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,8 центнера с гектара. В прошлом году урожайность достигала 36,9 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Уборочная кампания близится к завершению. На сегодня обмолочено 98% площадей. Осталось убрать 25 тыс. гектаров», — рассказал глава Минсельхозпрода.
По его словам, более 150 тыс. тонн зерновых собрали Тетюшский, Буинский и Арский районы. Лидерами по урожайности зерновых культур стали Тетюшский, Дрожжановский, Кукморский, Камско-Устьинский и Кайбицкий районы.
Самая низкая урожайность зафиксирована в восточной части республики. Это связано с весенними заморозками, а также с летними жарой и засухой, отметил министр.
«Около 30 тыс. гектаров посевов пострадали в восточной части», — подчеркнул Зяббаров.
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