Аграрии Татарстана развивают технологии минерального питания растений

Фото: ООО «ФосАгроВолга»

Около 1 млн тонн минеральных удобрений аграриям Татарстана поставила «ФосАгро-Волга» за 10 лет своей работы в республике. Об этом доложил директор компании Денис Сметов Раису Татарстана Рустаму Минниханову в рамках обхода выставки «АГРОВОЛГА 2025».

По словам Дениса Сметова, в настоящее время компания продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на надежное обеспечение предприятий республиканского АПК всеми видами минеральных удобрений.

«Более 250 млн рублей мы направили на развитие инфраструктуры только за последние пять лет. Итогом стало развертывание двух логистических комплексов, в Нурлатском и Апастовском районах. Они обеспечивают возможность заблаговременной закупки и завоза удобрений и соблюдение оптимальных агрономических сроков подкормок», – сказал Денис Сметов.

Отвечая на вопрос Раиса о развитии инфраструктуры для жидких минеральных удобрений, Денис Сметов сообщил, что к концу 2025 года мощности хранения жидких удобрений на двух площадках составят около 3,5 тыс. тонн.

Фото: ООО «ФосАгроВолга»

«Жидкие минеральные удобрения в условиях дефицита влаги более технологичны и, по сравнению с технологиями гранулированных удобрений, показывают более высокую окупаемость затрат и прибавку урожайности и качества. Мы продолжаем развивать логистику, чтобы обеспечить аграриев Татарстана необходимыми ресурсами», – сообщил директор «ФосАгро-Волга».

«За последние два года наша агрохимическая служба обследовала в Татарстане более 20 тыс. га сельхозземель. Сервис агрохимического обследования с автоматизированным отбором проб мы представляем и на "АГРОВОЛГЕ" так же, как и посевы, выращенные на российском семенном материале и сортоориентированных системах питания, которые мы разработали специально под почвенные условия этой выставки и климат Татарстана», – отметил Денис Сметов.

Напомним, ранее Минсельхоз России отметил вклад «ФосАгро-Волга» в развитие отрасли. На Всероссийском дне поля Денис Сметов получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Награду вручил директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

«АГРОВОЛГА 2025» проходит с 9 по 11 июля в «КазаньЭкспо». В ней участвуют свыше 15 тысяч специалистов АПК и более 400 компаний. На выставке представлены новые разработки в различных отраслях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.