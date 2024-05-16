Аграрии Татарстана рассказали, какие культуры сильно пострадали из-за майских холодов

Ранняя весна в Татарстане обманула аграриев, которые начали сеять яровые культуры уже 16 апреля. В дальнейшем резкие холода в мае заставили погибнуть сахарную свеклу. А ее, по данным Минсельхоза РТ, в 2024-м посадили уже 38,6 тыс. гектар, причем на многих полях она уже активно росла, пишет газета «Республика Татарстан».

С зерновыми ситуация менее «плачевная»: они выдерживают заморозки до - 8 градусов, а ячмень и горох – до - 6 градусов, рассказывает замруководителя филиала Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова. Поэтому часть растений продолжит расти с приходом тепла, уточнила она.

Что касается ситуации на полях Агробиотехнопарка, то там все в норме, уверяет завкафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского аграрного университета, профессор Радик Сафин.

Рискуют не «восстановиться после холодного стресса» вишни и сливы, а также ожидают плохой урожай ягод и косточковых культур в Верхнеуслонском районе, который всегда славился плодовыми садами.

Сейчас аграрии всеми силами пытаются спасти клубнику, которая уже успела выбросить цветоносы. Их укрывают двумя слоями агроволокна, по ночам жгут солому, но часть урожая все же потеряна, признают они.

Напомним, что недавно начал действовать новый Порядок оценки ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате ЧС природного характера. В регионы, которые настигли сильные холода, приедут комиссии. Они пока оценивают ущерб и передадут данные Минсельхозу РФ к 20 мая. После чего власти обсудят меры поддержки.