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Экономика 12 июля 2023 16:13

Аграрии Татарстана приступили к уборке урожая раньше срока

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Засуха спровоцировала начало уборки урожая в Татарстане. Аграриям республики пришлось приступить к работам как минимум на две недели раньше обычного, сообщает «ТНВ».

Такого не помнят не только агрономы, но и старожилы. Сейчас ячмень и другие озимые культуры убирают комбайнеры Нурлатского, Апастовского, Буинского, Актанышского и другие.

Это выборочные поля для пробной уборки, говорят в Минсельхозе. Работы ведутся по разработанному плану ведомства, который должен обеспечит снижение последствий засухи.

#тнв #уборка урожая #засуха
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