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Аграрии Татарстана приступили к уборке урожая раньше срока
Засуха спровоцировала начало уборки урожая в Татарстане. Аграриям республики пришлось приступить к работам как минимум на две недели раньше обычного, сообщает «ТНВ».
Такого не помнят не только агрономы, но и старожилы. Сейчас ячмень и другие озимые культуры убирают комбайнеры Нурлатского, Апастовского, Буинского, Актанышского и другие.
Это выборочные поля для пробной уборки, говорят в Минсельхозе. Работы ведутся по разработанному плану ведомства, который должен обеспечит снижение последствий засухи.
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