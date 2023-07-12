Аграрии Татарстана приступили к уборке урожая раньше срока

Засуха спровоцировала начало уборки урожая в Татарстане. Аграриям республики пришлось приступить к работам как минимум на две недели раньше обычного, сообщает «ТНВ».

Такого не помнят не только агрономы, но и старожилы. Сейчас ячмень и другие озимые культуры убирают комбайнеры Нурлатского, Апастовского, Буинского, Актанышского и другие.

Это выборочные поля для пробной уборки, говорят в Минсельхозе. Работы ведутся по разработанному плану ведомства, который должен обеспечит снижение последствий засухи.