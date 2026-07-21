Аграрии Татарстана приступили к уборке озимой пшеницы и рапса

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Уборочная кампания началась в районах Татарстана. К сбору урожая озимой пшеницы приступили аграрии Аксубаевского, Буинского, Заинского, Спасского, Рыбно-Слободского и Муслюмовского районов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Кроме того, в Рыбно-Слободском и Аксубаевском районах начали убирать озимый рапс, а в Чистопольском районе – ранний картофель.

В этом году сельхозпредприятиям предстоит провести уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 1 млн 168 тыс. га. Из них 730 тыс. га занимают яровые зерновые и зернобобовые культуры. Площадь посевов сахарной свеклы составляет 53 тыс. га, масличных культур – 669 тыс. га, картофеля и овощей – 6 823 га.

На этой неделе в Татарстане также пройдут зональные семинары-совещания, посвященные подготовке и проведению уборочной кампании. Участники обсудят комплекс мероприятий по формированию урожая сельскохозяйственных культур.

Встречи запланированы с 22 по 29 июля в Чистопольском, Тукаевском, Менделеевском и Буинском районах.