Аграрии Татарстана приобрели более 48 кг минеральных удобрений на гектар

Аграрии Татарстана приобрели минеральных удобрений более 48 кг в действующем веществе на гектар. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«Небольшое отставание по сравнению с прошлым годом наблюдается, но это не критично», - сказал спикер. Садыков отметил, что осенью прошлого года произошел резкий скачок цен на минеральные удобрения.

«Совместно с Министерством промышленности России этот вопрос был взят под контроль. С поставщиками был согласован определенный план. По этому плану мы работаем. На сегодня его выполнение составляет около 98% по этому месяцу. План разбит по месяцам, поставщикам и субъектам», - уточнил он.

Начальник отдела министерства подчеркнул, что Заинский, Новошешминский, Тетюшский, Камско-Устьинский и Мензелинский районы накопили минеральных удобрений более 83 кг в действующем веществе на гектар. Кроме того, аграрии Муслюмовского, Сармановского, Мамадышского и Атнинского районов приобрели минеральных удобрений свыше 70 кг в действующем веществе на гектар. «Но в то же время есть районы, накопившие менее 20 кг. Им следует более оперативно работать», – заметил спикер.

Садыков добавил, что есть определенное удорожание стоимости средств защиты растений. «По некоторым позициям - серьезное. Конечно, это приведет к определенному росту себестоимости продукции. Но препараты на рынке есть. Существуют аналоги импортных препаратов. Проблем здесь не видим», – заявил он.

В целом, по словам спикера, подготовках к весенне-полевым работам в Татарстане проводится планомерно.