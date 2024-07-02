Аграрии Татарстана получили субсидии на сумму 6,3 млрд рублей

Аграрии Татарстана получили господдержку более чем на 6 млрд рублей, что составляет 46% от годового лимита. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства республики.

«До получателей доведены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей. В июле также планируем довести до бюджетополучателей 680 млн рублей», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, в этом году на государственную поддержку агропромышленного комплекса предусмотрено 13,7 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета выделено 4,5 млрд рублей, из регионального — 9,2 млрд рублей.

Министр также напомнил, что с 2017 года для аграриев введено льготное кредитование. Но в этом году Минсельхозом России внесены изменения в правила предоставления льготных кредитов из-за высокой ключевой ставки Центробанка.

«Ставка кредита зависит от ключевой ставки Банка России и будет меняться в соответствии с ее размером. Таким образом, малые формы хозяйствования и хозяйства с выручкой до 200 млн рублей в год получают кредит по ставке 6,8%, остальные — по 10%. Но по сравнению с коммерческой она практически в два раза ниже», — уточнил спикер.

Аграриям Татарстана уже одобрены 157 льготных краткосрочных кредитов на сумму 15,6 млрд рублей и 42 инвестиционных на 16,1 млрд рублей, отметил он.