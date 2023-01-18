Аграрии Татарстана обновили запчасти для сельхозтехники на 37% от потребности

Предприятия Татарстана приобрели запасные части для сельхозтехники на сумму 1,9 млрд рублей, что составляет 37% от потребности. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Ключевым вопросом является подготовка техники к полевым работам. На ремонт потребуется 5,2 млрд рублей. Поставку запасных частей отслеживаем в ежедневном режиме. Критических сбоев не наблюдается», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

По словам Зяббарова, посевные площади сохранены на уровне прошлого года (2,8 млн гектаров), но в структуре посевов ожидаются незначительные изменения. Проведена основная обработка почвы на площади 2 млн гектаров, добавил он.

Озимые культуры посеяны на площади 472 тыс. гектаров, в зимовку 96% из них вошли в хорошем и удовлетворительном состоянии, отметил министр.

«Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 125% от потребности. Ведется работа по заключению контрактов на поставку завозимых семян. На сегодня законтрактовано 95% семян сахарной свеклы, 47% — кукурузы и 32% — подсолнечника», — подчеркнул он.

Зяббаров заметил, что в этом году планируется внести минеральных удобрений не менее 80 килограммов в действующем веществе на каждый гектар посева. На сегодня накоплено 35 килограммов действующего вещества на гектар, что на 3 килограмма больше, чем в прошлом году. «Стимулирующая форма поддержки сохранена», — уточнил глава Минсельхозпрода.