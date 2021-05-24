Аграрии РТ завершили сев яровых зерновых культур и начали скашивание многолетних трав

Аграрии Татарстана завершили сев яровых зерновых культур. Скашивание многолетних трав начали земледельцы Нурлатского и Чистопольского районов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В республике досеиваются картофель — 2,6 тыс. га, рапс — 139,3 тыс. га и кукуруза на силос — 117,7 тыс. га», — отметили в министерстве.

Сев картофеля ведут Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский и Ютазинскй районы. Рапс посеяли земледельцы 38 районов республики.

На сегодня многолетние травы скошены на площади 1412 га, в том числе сено — на 26 га, сенаж — на 1386 га. Заготовлено 1646 тонн сенажа.