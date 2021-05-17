Аграрии пяти районов Татарстана завершили сев яровых зерновых культур

В Татарстане сев яровых зерновых культур завершили аграрии Аксубаевского, Заинского, Нижнекамского, Нурлатского и Тетюшского районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Посевная кампания идет к завершению. Из планируемых объемов ярового сева на 2,8 млн гектаров посеяно 90% площадей», — отметили в министерстве.

Близятся к завершению сева яровых культур земледельцы Бугульминского (99%), Ютазинского (99%), Бавлинского (98%), Муслюмовского (98%), Тукаевского (98%), Черемшанского (98%), Буинского (97%), Елабужского (97%), Спасского (96%), Чистопольского (96%) Мензелинского (95%), Атнинского (94%), Альметьевского (93%), Сармановского (93%), Алькеевского (92%), Балтасинского (92%) и Рыбно-Слободского (91%) районов.

Сахарную свеклу посеяли в Апастовском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Муслюмовском, Сармановском, Тетюшском и Тукаевском районах. Работы завершаются в Мензелинском районе (94%).

На сегодня в Татарстане яровая пшеница посеяна на площади 401,8 тыс. гектаров, ячмень — на 449,3 тыс. гектаров, кукуруза на зерно — на 50 тыс. гектаров, сахарная свекла — на 51,1 тыс. гектаров, картофель — на 1,4 тыс. гектаров, рапс — на 92,3 тыс. гектаров, а подсолнечник — на 122,4 тыс. гектаров.