Аграрии Балтасинского района Татарстана впервые произвели 300 тонн молока в сутки

Аграрии Балтасинского района Татарстана впервые за сутки произвели 300 тонн молока. Всего в республике на 15 июня суточное производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составило 4130,8 тонны, что на уровне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Достигнутый результат — это итог не одного дня. Кропотливый труд работников животноводческих комплексов совместно с другими службами хозяйств и под пристальным вниманием руководства района позволили создать маточное стадо с высоким генетическим потенциалом в молочном производстве», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марaт Зяббаров.

В Балтасинском районе более 32 тонн молока ежедневно производит сельхозпредприятие «Татарстан», около 30 тонн — сельхозкооператив «Кызыл юл», от 16 до 21 тонны — хозяйства «Сосна», «Маяк», «им.Тимирязева» и «Дуслык».