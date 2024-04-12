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Аграрии 29 районов Татарстана приступили к весенне-полевым работам
Аграрии 29 районов Татарстана приступили к весенне-полевым работам. На полях идет подкормка озимых и многолетних трав минеральными удобрениями, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«В республике необходимо провести подкормку озимых на площади более 527 тыс. га, а многолетних трав — на 350 тыс. га», — говорится в сообщении.
На сегодня удобрения получили 19 тыс. га озимых и около 27 тыс. га многолетних трав.
Кроме того, Актанышский, Апастовский, Буинский, Высокогорский, Лаишевский и Ютазинский районы приступили к боронованию почвы.
По данным Гидрометслужбы РТ, с ноября по март выпало 276 мм осадков, что составляет 170% от нормы. Положительная температура воздуха спровоцировала быстрый сход снега с полей и начало вегетации растений.
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